台灣中衛X謝金燕蕾絲口罩 抵用價 $35 盒

荃心日韓藥房正發售台灣中衛X謝金燕口罩。



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這款中衛 CSD X 謝金燕蕾絲口罩特別採用恍如蕾絲 (lace、厘士) 的設計，感覺性感。之前此款口罩曾炒至上千元一盒，現時供應充足，店方更以 $35/10 個發售。但注意 5 月 15 才到貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。