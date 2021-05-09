【一盒齊三款】J&C 花卉圖案水彩系列口罩 日本城售 $48 盒

日本城正售賣 J&C 花卉圖案水彩系列口罩。



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今次 J&C 新推出的口罩，以花卉圖案水彩作主題，而且一盒已有齊紫色丁香 /黃色風鈴/粉紅薔薇三款 (每款 10 片每片獨立包裝)。口罩支援 3E>99% 過濾，成人尺寸(約175x95mm)，售價為 $48/30個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。