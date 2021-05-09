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【一盒齊三款】J&C 花卉圖案水彩系列口罩 日本城售 $48 盒

行內熱話 02:32 2021/05/09

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日本城正售賣 J&C 花卉圖案水彩系列口罩。
                                  
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】  

今次 J&C  新推出的口罩，以花卉圖案水彩作主題，而且一盒已有齊紫色丁香 /黃色風鈴/粉紅薔薇三款 (每款 10 片每片獨立包裝)。口罩支援 3E>99% 過濾，成人尺寸(約175x95mm)，售價為 $48/30個。

【其他內容】【附直購連結】屈臣氏仲有新款口罩出! WatsMask 雙色蕾絲口罩高貴登場
 

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【其他內容】【超平$1.3 一個】韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩現貨 自取特價售 $65/50個

【其他內容】  【口罩市況】要錢唔要貨! Reynard Level 2 口罩 澳洲政府都有用 現貨售 $5/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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