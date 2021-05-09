【靚色】日本版 Medicom Pro-Lane 專業級口罩 百佳超市優惠價售 $65/50個

在各口罩品牌中，世界口罩名廠 Medicom 的出品一宜是信心之選， 百佳超市又提供 Medicom 口罩特價優惠。



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Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩。此口罩備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。它亦採用扁平橡膠耳帶，不會令用戶耳仔痛。此口罩支援 ASTM Level 1 防護，成人尺寸，中國製造。今次百隹提供優惠價的 Medicom Pro-Lane 口罩為粉紅色，一盒有 50 個，售價為 $130 兩盒，即平均售 $65 盒，現已在網店和部分 百佳門市發售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。