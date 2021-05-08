【附直購連結】屈臣氏仲有新款口罩出! WatsMask 雙色蕾絲口罩高貴登場

自年初後推出牛年口罩，屈臣氏很久沒有推出新款口罩。不過屈臣氏粉絲不要失望，廠方剛推出新口罩款式。



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今次廠方推出的新款 WatsMask 口罩，是印上蕾絲花紋的口罩，感覺高貴，而且一盒已提供黑/白和黑/紅兩款蕾絲口罩，適合一眾 OL 使用。此口罩用回 WatsMask 最高級的 Level 3 防護，成人尺寸，一盒 30 個獨立包裝口罩售 $119.9，易賞錢會員價則是 $78。新款口罩已在各門市和網店發售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。