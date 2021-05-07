Medeis 推 1 周年慶典優惠! 口罩低至 $44.5 盒

口罩廠 Medeis 正推出 1 周年慶典優惠。



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廠方表示，由即日起，大量精選 ASTM Level 3 口罩做限時優惠，其中包括皇牌熱賣口罩系列，一律「買二送二」！平均低至 $44.5 元一包。注意如要享用買二送二優惠，買家需把四包口罩加入購物籃，結帳時將自動扣除兩包價錢。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。