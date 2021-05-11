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【疫市營商】口罩供過於求本地品牌難撈　夥科大轉造天然酵母搶手工啤市場

商管策略 18:08 2021/05/11

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新冠肺炎疫情未完，但口罩供過於求，本地廠家惟有轉型。有本地口罩品牌止生產口罩，改為製造手工啤酵母，在市場大環境變化之下靈活轉陣。

港產手工啤競爭激烈　回收麵包釀酒業務永續見下頁

Pure Living 在新冠肺炎疫情期間生產了全港第一架熔噴布機，成為首間可以自給自足的香港口罩廠；然而疫情期間市場變化迅速，口罩由全城瘋搶到供過於求僅 １ 年左右。該公司行政總裁何寶琪指，果斷選擇更有前景的出路，才能長遠發展。

Pure Living 現時已停止口罩業務並轉戰全新行業。何寶琪表示，公司將夥拍香港科技大學，生產港產的手工啤酵母。她說：「科大願意一齊合作，也是因為希望能與市場同步。新酵母由純天然水果提煉並經過實驗室生產。香港這兩年流行手工啤，卻從沒有屬於自己的酵母，剛好 Pure Living 的工廠樓下便有香港手工啤的酒廠，機緣巧合下，便萌生了創立這個新項目的念頭。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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低卡酒精飲品市場大　港產有氣雞尾酒創辧 1 年進軍亞洲 見下頁

人工合成的酵母穩定性高、發酵快，所以酒廠一般都使用人工酵母釀酒，但缺點卻是製作出的啤酒味道單一又缺乏層次感。在經過數百次測試後，科大實驗室終於培養出製作啤酒速度快、出產酒精含量高，並且味道與啤酒極為配合的天然酵母。有西環的酒吧立即決定與其合作，未來將以此天然酵母製作鮮釀麥啤。

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

何寶琪說：「Pure Living 會與本港市場最大的手工啤品牌合作，希望能夠將香港的天然酵母帶入市場。上述公司的新酒吧 6 月開張，設備齊全，能現場釀製少量手工啤供應給堂食客人。首階段 Pure Living 會先收集意見，看看啤酒是否需要改良，再集思廣益為品牌改個好名字。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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