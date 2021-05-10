【管理Tips】日日爆Job收唔到工？4 種訣竅踢走負面情緒

相信每個人也想生活一帆風順，奈何生活遇上很多的未知數，難以估計當日工作量或多或少，難免喘不過氣。其實認清自己問題，用對的方法趕走壞情緒並非難事，為了未來生活當下應該處理和正視問題，一起在新冠肺炎疫情陰霾下撐過難關。以下綜合《哈佛商業評論》的文章，歸納 4 個折衷的方法，幫助一眾打工仔解憂。

究竟那 4 種訣竅趕走壞情緒 ？（按圖放大逐格睇↓）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法【見下頁】

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

【管理Tips】開會Dead Air上司束手？準確提問「鞭策」效果更佳【見下頁】

【管理Tips】 超過 98 國 GDP 總和 疫情令女性就業收入損失62000億元【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels