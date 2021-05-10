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【管理Tips】日日爆Job收唔到工？4 種訣竅踢走負面情緒

商管策略 20:02 2021/05/10

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相信每個人也想生活一帆風順，奈何生活遇上很多的未知數，難以估計當日工作量或多或少，難免喘不過氣。其實認清自己問題，用對的方法趕走壞情緒並非難事，為了未來生活當下應該處理和正視問題，一起在新冠肺炎疫情陰霾下撐過難關。以下綜合《哈佛商業評論》的文章，歸納 4 個折衷的方法，幫助一眾打工仔解憂。

究竟那 4 種訣竅趕走壞情緒 ？（按圖放大逐格睇↓）

    點擊圖片放大
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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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