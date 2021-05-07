香港保家推母親節優惠 口罩全面 59 折

香港口罩廠保家表示，推出母親節優惠。



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保家表示，為母親節送上優惠活動。由 5 月 8 日至 5 月 9 日，買家購買所有香港保家口罩（SPCA合作款除外），皆享有 59 折優惠。如有任何爭議，香港保家保留活動最終的更改和決定的權利。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。