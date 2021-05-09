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【疫境自強】棄高薪金融業開餐廳　菲律賓華僑創業疫市再起步

商管策略 14:09 2021/05/09

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新冠疫情下創業的確難，不過有人願意捨棄高薪厚職的金融業，投資 80 萬開創餐廳，拾起鑊剷重新起步疫市創業。

植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機見下頁

任職 5 年金融業出身的 Marvin Gaw 是一位菲律賓華僑，數年間毅然棄高薪厚職選擇邁向飲食業，去年灣仔開設菲律賓餐廳 「Holy Gaw」。共同創辦人黎展韻 Elaine 透露，後期他對日復日的上班工作感到厭倦，在找換店和金融公司「賺外快」，因自幼受母親熏陶一直對烹飪興趣，回港後報讀廚藝學校及餐廳學習廚藝，加上本身有興趣故一同創業。

去年年初疫情嚴峻開始籌備開辦餐廳，黎展韻又指：「最初家人朋友滿懷質疑，但開餐廳是他的夢想而我亦有興趣，選擇繼續堅持。租金是重要考量，幸好業主願意寬減租金，當時前期籌備投資資金約 80 萬，而去年 10 月正式開業，初期 3 個月內已回本。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

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Team Building・引入稀有產品 餐廳小店疫市谷士氣提高營業額見下頁

黎展韻又說，正因疫情暫停出外旅行，市民集中本地消費看好發展前景，觀察到去年 9 至 10 月較少新開店餐廳，故新開張期間反應不俗。菲律賓菜式為餐廳特色，不過疫情影響曾如柑桔等當地食材，來貨價高或缺貨問題。

市集人流暢旺

開移民顧問公司易搵錢？90後創業者：到位服務才夠競爭力見下頁

最近，太古坊舉辦糖廠街市集推出「料理達人」計劃，飲食業界星級主廚和領袖為餐廳企業提供專業意見和指導，由食物研發、品牌形象、營運、市場學及風險管理等提供 10 堂工作坊，當中「Holy Gaw」是其一參與餐廳參與。 黎展韻認為：「市集位置近寫字樓帶旺人流，這是一個好機會觀望附近上班族對餐廳菜式的接受程度，課程中一部分講述管理中央廚房，我們未來目標希望開設中央廚房，有助控制成本。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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