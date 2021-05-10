【雞肉之亂】雞翼來貨價急增26％！KFC 美國停售部分雞類食品

美國早前經歷廁紙、茄汁之後，現時又出現「雞翼荒」！供應商未能供應雞翼給餐廳，導致雞翼價格創新高，即使有錢也買不到，就連其他雞肉部位也供應短缺。連鎖快餐店肯德基 (KFC) 在 4 月時更要求美國分店停售部分雞類產品。

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美國近期出現「雞翼荒」，美國連鎖快餐店 Bojangles 停止供應雞翼，並表示雞翼出現系統性短缺。美國連鎖餐廳 ‎Wingstop Restaurants 主席兼執行長 Charlie Morrison 早前受訪時表示，雞肉整體供應受限，影響雞肉部位的供應。Wingstop 今年購買雞翼的價格，高出 26%。

他又指，雞肉供應商人手短缺導致難以增產，加上最近快餐店掀起雞肉漢堡大戰，令雞肉供不應求的情況加劇。

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▲ 連鎖快餐店肯德基 (KFC) 在 4 月時更要求美國分店停售部分雞類產品。

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市場研究商 Urner Barry 表示，雞胸肉價格今年初至今已增加兩倍，雞翼的價格更創新高。例如 2020 年無骨去皮雞胸肉每磅只需 1 美元，但現時價格大增至 2.04 美元，高於過去 10 年平均價的 1.32 美元。

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