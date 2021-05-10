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【雞肉之亂】雞翼來貨價急增26％！KFC 美國停售部分雞類食品

商管策略 13:00 2021/05/10

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美國早前經歷廁紙、茄汁之後，現時又出現「雞翼荒」！供應商未能供應雞翼給餐廳，導致雞翼價格創新高，即使有錢也買不到，就連其他雞肉部位也供應短缺。連鎖快餐店肯德基 (KFC) 在 4 月時更要求美國分店停售部分雞類產品。

航空公司開新渠道賣食品 芬蘭航空飛機餐攻入超市見下頁

美國近期出現「雞翼荒」，美國連鎖快餐店 Bojangles 停止供應雞翼，並表示雞翼出現系統性短缺。美國連鎖餐廳 ‎Wingstop Restaurants 主席兼執行長 Charlie Morrison 早前受訪時表示，雞肉整體供應受限，影響雞肉部位的供應。Wingstop 今年購買雞翼的價格，高出 26%。

他又指，雞肉供應商人手短缺導致難以增產，加上最近快餐店掀起雞肉漢堡大戰，令雞肉供不應求的情況加劇。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

連鎖快餐店肯德基 (KFC) 在 4 月時更要求美國分店停售部分雞類產品。

餐飲業生意難做 丸亀製麺推烏冬冬甩・烏冬便當極速沽清見下頁

市場研究商 Urner Barry 表示，雞胸肉價格今年初至今已增加兩倍，雞翼的價格更創新高。例如 2020 年無骨去皮雞胸肉每磅只需 1 美元，但現時價格大增至 2.04 美元，高於過去 10 年平均價的 1.32 美元。

捨棄「極度乾燥」生招牌！Superdry 兩招革新守舊形象見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pinterest

撰文 : 廖淑瑩

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