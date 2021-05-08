新冠肺炎疫情令湯包、餸包在香港興起，有提供食物到會的公司乘勢在母親節創辧新品牌，主打健康無添加激素、無味精急凍餸包，減輕各位媽媽的壓力。

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Enjoy Party Catering 樂婷到會創辦人 Jessica Leung 說：「我們本身是主力做食物到會的，新冠肺炎疫情下很多活動取消了，我們就轉型開始做雞煲到會，生意也有所回升。母親節我會創辦一個新品牌『樂婷媽媽』送給我媽媽。」

Jessica 是撫養兩位小朋友單親媽媽，非常明白香港媽媽壓力巨大，故相信主打無激素和味精的急凍餸包，可開拓足夠市場。她說：「現時市場有湯包、餸包，但產品種類較零星。『樂婷媽媽』賣點是產品會是系列化，同時提供具特色的食物，例如叉燒、燒肉、芒果糯米飯等等，希望能夠吸引到消費者。」

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樂婷媽媽的產品依然會出自公司的自設食物製造廠，雖然沒有門市，主力經由網站銷售，未來亦會有總代理派貨到全香港凍肉門市；跟之前的到會雞煲相比，會有更大的市場接觸面，媽媽都可以較易買到食物。

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