【SME學堂】Walmart 出售西友超市經營權　日本超市2招結合美日銷售文化

零售商沃爾瑪（Walmart）早前出售旗下子公司日本西友超市（Seiyu）的股份，予美國 KKR 集團基金及樂天集團。對於這間曾孕育出無印良品，在日本全國擁有 300 間分店的西友超市，如何靠兩招結合美日銷售文化？

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以往走精緻超市路線的西友，跟經營風格與標榜價廉物美的沃爾瑪大相逕庭。然而，西友不僅維持自身的企業文化，更參考沃爾瑪的經營策略，確實掌握問題點並找出適合的改善方針。例如，將顧客意見或滿意度數據化，藉此找到具體方法。

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此外，日本主婦會先看宣傳單是否有特價品，再決定哪日才去超市購物。然而，這種將特賣設定在指定日子的策略，難以吸引顧客經常到超市購物。因此，西友超市引進沃爾瑪的每日低價策略（Every Day Low Pricing）後，在非特殊節慶時段、天天都是最低價的模式也成功在日本深根。

曾是沃爾瑪旗下的西友超市，對於降低成本手法已很熟悉，而新的經營團隊，更招攬曾任職於成城石井超市的會長加入。超市未來將加強價格外的層面，例如提升員工對商品的提案，也會因應日本食文化的多樣性、在地化、季節性及新鮮度等提升也是之後要改善的經營課題。

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Photo：Walmart、Seiyu_Japan@Twitter