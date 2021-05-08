【創業奇情】之「羅馬鬥智場」

「女子賣虛擬貨幣遭劫走 350 萬元現金，警拘 4 男追緝漏網同黨！」隨着加密/虛擬貨幣熱潮旺盛，相關的劫案和騙案時有所聞。金行老闆 Ken 看著電視，不禁回想起兩年前的一段往事，手心仍在冒汗。

當年業界湧現了一批中介人，專門負責虛擬貨幣的買賣交收，當中以 Jerry 最活躍，甚至大莊家 Tommy 也曾經跟他的買家交易。當日 Ken 與 Tommy 兩位同事一起去羅馬出售手中的 Bitcoin（比特幣）。

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中介人 Jerry 誇下海口，只有他才有能力服侍那些難纏的買家，並著各人必須聽他指揮，他將會示範如何作 Bitcoin 的現金交易，更稱事成之後將會宴請眾人，而各人預先墊支的旅費也將悉數歸還。

到達羅馬後，一行 3 人入住西班牙廣場附近的酒店，享受着南歐陽光，喝着 Cappuccino ，吃着 pizza ，正在等待 Jerry 的指示。突然 Jerry 來電吩咐：「有一個來自杜拜的有錢人，希望以現金 20 萬歐元購買 Bitcoin，他很確實的，請儘快安排。」於是 3 人乘坐的士來到市郊一間酒店。為免中途遇劫，Ken 選擇在酒店附近餐廳坐下接應，Tommy 的兩位同事則在酒店大堂等候那位杜拜買家。

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等了差不多 1 小時，那位腰陀手槍的杜拜買家出現在眾人面前，並隨即邀請 Tommy 同事到其酒店房內交易，另一位同事則在大堂守候。留在餐廳 的 Ken 則一直非常擔心，一方面是怕 Tommy 的那位同事會被挾持，另一方面又怕最終未能收到款項。

突然，他收到了 Tommy 同事傳來的影片及相片，顯示那位杜拜買家在數掃完一疊鈔票之後，便將之放入透明膠袋中，但 Ken 在相片中駭然發現鈔票的號碼是一樣的，那位杜拜買家顯然只是個偽鈔騙子，於是立即發訊息給 Tommy 同事提示。

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「偽鈔的回收價只是真鈔的 5%，數目不對啊！」Tommy 同事氣定神閒的對杜拜買家暗示，有興趣購買他手上的偽鈔，並邀約明天再會面，然後從容不迫的離開了酒店房，但長褲卻濕了一大片。餘下數天 ，Jerry 繼續表示已找到新買家，但最後都沒有現身。Ken 的 Bitcoin 最終也沒有發送至那位杜拜買家的錢包地址，意味交易告吹。雖則如此，他反而鬆了一口氣，因他實實在在地經歷了鬥智鬥力的虛擬貨幣交易現場。

回到香港後，3 人一起找 Jerry 追討墊支的旅費，但 Jerry 實情只是個妄想自己能夠成為「超級中介人」的無業遊民，根本無錢可付。往後的日子，Tommy 和兩位同事經驗日積月累，面對虛擬貨幣的交收場景處變不驚，Ken 在世界各地擁有資產和資金，方便處理現金交易，這數位仁兄亦成為了幤圈市場的最佳拍檔。

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時光荏苒，2021 年虛擬貨幣再次熾熱起來，Ken 有了新的念頭，並找來 Tommy 的團隊執行，包括：處理交易、防騙、防偽等等。就在 Ken 的新店開張當刻，他的電話響起來了，「中介人」 Jerry 在電話中說：「有一個來自內地的有錢人希望以現金 200 萬元購買 Bitcoin，他很確實的，記緊分我佣金。」

Ken 隨即把電話掛上，口中笑嚷著：「這個圈子是時候要改革了。」然後為他在香港首間實體虛擬貨幣交易店進行揭幕儀式，日後險象環生的交易日子應該會成為歷史了。

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