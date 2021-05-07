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【招聘情報】外國人不吃這一套？英國求職者拒TikTok筍工因「996」

商管策略 15:10 2021/05/07

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中國短影音平台《TikTok》 （《抖音》海外版）持續拓展外國市場，並在全球招聘多名員工。不過有外媒指出，有英國的科技業人士計劃拒絕或不選擇 TikTok 的職位，主要是他們不願意接受中國科技界盛行的「996」工作文化。

絕世好工中伏無樣睇？認識招聘廣告「伏工」關鍵詞見下頁

《CNBC》引述 6 名英國科技業人士的說法，他們透過親身經歷或網上評論，得知「996」文化後，不願意在 TikTok 工作。有些人會退出面試、拒絕工作機會，甚至是辭職；報道還訪問一些在英國 TikTok 工作的員工，有人認為「996」文化對他們來說是個問題。

有前員工還表示，TikTok 是他們所經歷過的最令人不快的工作場所，但也有現職員工表示，他們未有經歷過「996」文化，且公司規定在星期三的午餐時間和星期五下午不會開會。

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「996」文化在中國科技界盛行，是指「早上 9 時上班，晚上9時下班，每週工作 6 日和 72 小時」的工作制度。

求職者面試吹到天下無敵？Elon Musk：只需 1 招即可踢爆見下頁

「996」文化在中國科技界盛行，是指「早上 9 時上班，晚上9時下班，每周工作 6 日和 72 小時」的工作制度。美國和英國的標準工時是每星期 40 小時左右；另外在英國，若每周平均工時超過 48 小時屬違法。

挽留員工比請過更佳？麥當勞・Bronco Billy用「136離職定律」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：unsplash、workandliveinchina

撰文 : 廖淑瑩

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