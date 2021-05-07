業務スーパー 香港賣冒牌日本貨？神戶物產：大埔店非加盟直營關係

最近日本連鎖食品超市「業務スーパー」在大埔開設分店，連日來吸引不少市民光顧。不過有網民對店舖的背景感到疑惑，有本地日本媒體向日本總公司查詢，對方回覆指，大埔店並非直營或特許經營店舖。另外，本地 YouTuber 「大J」發現，店舖疑似售賣冒牌帆立貝。

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「業務スーパー」今日（5 月 7 日）正式營業，店舖在試業期間有大批市民排隊「朝聖」。對於店舖的背景，本地日本媒體《香港BS》直接致電給日本總公司「神戶物產」，對方回覆指，「業務スーパー」大埔店並非直營或特許經營店舖，只是准許店舖使用「業務スーパー」名稱及向店舖供貨，因此店舖不會像日本店一樣，售賣所有「神戶產物」貨品。

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另外，本地 YouTuber 「大J」昨日上載影片，懷疑店舖售賣冒牌帆立貝。在影片中，他發現店舖一款售價為港幣 290 元的生食用急凍帆立貝柱，在包裝、圖片及字體，均與一款日本產的「HOKUSHO Seafood」帆立貝柱十分相似，但品牌名稱為「HOKASHO Seafood」，而且產品背面的標註也由「北勝水產」變成「北騰水產」，因此質疑產品屬冒牌貨。

不過店舖負責人回應指，店舖有近 9 成產品從日本入貨，且貨品主要由供應商提供，並非故意售賣冒牌貨。

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Photo：香港BS、JASON@YouTube