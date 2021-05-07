【有黑色】韓國製造 Airish plus KF94 4層口罩 日本城特價售每片$2.8 起

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【四款選擇】HKMB 迷彩系列口罩 獨立包裝售 $68 盒
日本城網店推出快閃優惠，特價發售 Airish plus KF94 4層口罩。
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】
今次發售的 Airish plus KF94 口罩有兩個套裝:
1.黑色口罩 1 盒共 20 片裝 + 白色口罩 2 盒共 40 片裝
組合價 : $173/3盒 (共60片) (平均每片$2.88)
2.白色口罩 3 盒共60片裝
組合價 : $168/3盒 (共60片) (平均每片$2.8)
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟