網絡騙案層出不窮　中小企應對之法：戒貪心

網絡騙案本已不是太陽底下的新事物，偏偏近來網絡騙案數目大增，涉及受騙金額不斷上升，到底個人和中小企如何避免？首先大家要明白，其實網絡騙案跟一般騙案性質非常類似，只是騙徒將發生在地面的騙案搬到網上，大家受騙的原因除了不小心之外，還可能存在貪念。

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一般大家收到短訊、WhatsApp、WeChat 或者電郵的時候，如果看到連結或者附件而隨便打開的話，會被病毒感染的機會便非常大，也有機會連結到釣魚網站，從而遭受詐騙。所以用戶每次打開連結或者附件的時候，都應抱着懷疑的態度，就算是熟悉朋友發來的短訊或電郵，也可能是騙徒偽冒，因此一定要時刻打醒十二分精神。

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當然大家的電腦作業系統除了要定期更新，以修補漏洞之外，亦應該安裝防毒軟件及定期更新，確保防毒軟件的識別檔案能確認最新電腦病毒或者木馬程式。不要誤以為以手機開啟連結或者附件便沒有問題，其實一樣有專攻擊手機的病毒或者木馬程式，因此手機也需要安裝防毒軟件，並且不要隨意破解自己的手機，令病毒隨時可以入侵手機。

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中小企如果有多個用戶的話，我會建議除了一般的 Wi-Fi 路由器之外，也可以安裝防火牆，其實一般的 Wi-Fi 路由器也有簡單的防火牆，亦有一些 Wi-Fi 路由器提供對抗網絡病毒、間諜軟件，垃圾郵件和網絡釣魚等，資安防護功能，網絡管理員可以從簡單的管理介面中，偵查到哪一部電腦受到病毒感染或者攻擊，從而作出支援，當然有嚴重事故便應尋求資訊保安專家的協助。

網絡保安從來不是容易的事，黑客活動愈趨頻繁，且詐騙方式五花八門，大家一定要小心謹慎，才能發揮「個人防火牆」的功能。

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