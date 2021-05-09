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【母親節】都市人節奏快壓力大　港產護膚品加推減壓精油攻女性市場

商管策略 08:06 2021/05/09

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本地有機花水護膚品牌趁母親節首次推出紓壓產品，針對在職媽媽壓力大所衍生出的各類問題，市場反應熱烈。

香港有機花水護膚品牌 「By Ginny」創辦人 Ginny Lau 說：「今年是我們品牌首次推出母親節套裝，除了有 79 折外，產品會針對香港媽媽會遇上的問題，反應都非常好。」

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Ginny 指出，香港社會節奏快。壓力大，不少人都有失眠問題，所以便推出針對市場的產品，減壓失眠精油組，說：「有朋友試過給媽媽試用，失眠的情況改善了很多，甚至有客人特意回來多謝我，說多年來飽受工作壓力困擾，經常失眠，用了精油後終於有覺好訓。香港有不少的在職媽媽，精神壓力都非常大，希望這個產品都可以幫到她們。」

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另外，媽媽管教小朋友時難免會焦躁，Ginny 便針對這個情況推出精油滾珠棒組合，媽媽需要減壓的時候便可以用來平衡情緒。有時候媽媽洗完碗、掃完地覺得攰也可以用滾珠棒減壓，精油棒也能夠保養指甲和滋潤頭髮，用途多樣。

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

Ginny 又說：「精油配合香薰機用會有更好的減壓效果，現在港人普遍壓力都較大，我希望能夠為市場提供帶來到正能量的產品。除此之外，我們亦推出了熟齡肌套裝，畢竟每位媽媽都想皮膚減齡、變得更好，產品也很有市場。」

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撰文 : 陳文政

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