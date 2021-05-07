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【疫市營商】日本優質白米出口潛力大　JA全農國際白米開拓中國市場

業界頭條 11:15 2021/05/07

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日本白米之所以受國內外顧客歡迎，除了適合製作壽司飯糰外，也可配搭西餐和中餐等料理，今年 4 月 JA集團子公司 JA全農國際（インターナショナル）宣布加強白米出口，供應中國穀物貿易中糧集團。

日本無遊客景點照迫爆？江ノ島商家：旺丁不旺財生意未見好轉見下頁

綜合日本新聞報道，繼日本批發商「木德神糧」2016 年起開始對中國出口大米，農曆新年期間作贈禮之用提升銷量後，最近日本 JA 全農國際向中國穀物貿易中糧集團的進口新品牌「KING FOOD」，供應日本新潟縣産越光白米，預計第一輪供應 48 噸白米，每袋兩公斤，預計 6 月中旬中國零售店銷售。

官網顯示，JA 全農國際致力將日本農畜產品市場發展到出口海外，管理理念是連接日本生產者和海外消費者，並利用專有栽培技術，高產、低成本裁培。現時在英國、新加坡、美國、香港和台灣等地方建立子公司，並透過投資現成餐飲連鎖店、批發及加工業務進行投資和合作。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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 首間日本業務超市殺入香港! 「大件夾抵買」成超市特色？多圖​​​​​​見下頁

日本大米出口情況，2020 年的出口量比 2007 年（940 噸）增至 21 倍，達 53.11 億日圓（約港幣 3 億 6,000 萬元），當中香港是最大的出口地方，達到6,978 噸，佔整體出口 35％。

日本政府曾提出，預計 2025 年日本盒裝米中國出口額擴大 19 億日圓（約 1 億 3,000 萬元）為 2019 年近 5 倍。

一個蜜瓜賣35萬！ 3個策略令日本將生果當「奢侈品」賣見下頁】​

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：nippon_yell_official @ Instagram、zennoh-intl.com

撰文 : 鍾采餘

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