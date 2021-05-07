【疫市營商】加推補身套餐・散水餅　養顏食品商搶母親節商機

今個星期日（5 月 9 日）就是母親節，有養顏食品外賣公司推出母親節套餐，料生意能提升兩成。

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「啖啖燕窩」專營各式養顏食品外賣，在新冠肺炎疫情期間憑藉精準市場定位愈做愈好並擴充規模。創辧人劉國聰（Aki）說：「我們每年的大時大節都會推出套餐，因較易增加收入。今年母親節我們就推出 5 款套餐，主題會是各款補血、補身、補骨膠原的即食燉品。」

劉國聰指出，每年營業額都會因為「節日套餐」增加，今年估計都會上升大約兩成。啖啖燕窩的客源都以女性為主，亦已儲下一批熟客，但在宣傳、包裝上亦全力以赴，為了提高品牌的接觸率更找來 KOL 加強宣傳。他指出今次產品較為適合全家食用，故有望開拓客源。

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此外，劉國聰表示近年市場對「散水餅」需求愈來愈大，所以公司決定加入相關套餐。他說：「散水餅套餐同樣是 5 月推出，可能現在市道不好，裁員、移民、辭職甚麼都有，所以愈多愈多客問我們會不會出散水餅產品，我們就將相關的套餐恒常化，價格定得親民一些，包裝得體，希望同事雖然離職，都可以好聚好散。」

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