  • 25°C
香港時間 : 2021507日 (週五) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】加推補身套餐・散水餅　養顏食品商搶母親節商機

商管策略 07:56 2021/05/07

分享：

今個星期日（5 月 9 日）就是母親節，有養顏食品外賣公司推出母親節套餐，料生意能提升兩成。

擺市集・聯盟營銷　加入中式食材Gelato賣出新意見下頁

「啖啖燕窩」專營各式養顏食品外賣，在新冠肺炎疫情期間憑藉精準市場定位愈做愈好並擴充規模。創辧人劉國聰（Aki）說：「我們每年的大時大節都會推出套餐，因較易增加收入。今年母親節我們就推出 5 款套餐，主題會是各款補血、補身、補骨膠原的即食燉品。」

劉國聰指出，每年營業額都會因為「節日套餐」增加，今年估計都會上升大約兩成。啖啖燕窩的客源都以女性為主，亦已儲下一批熟客，但在宣傳、包裝上亦全力以赴，為了提高品牌的接觸率更找來 KOL 加強宣傳。他指出今次產品較為適合全家食用，故有望開拓客源。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色見下頁

此外，劉國聰表示近年市場對「散水餅」需求愈來愈大，所以公司決定加入相關套餐。他說：「散水餅套餐同樣是 5 月推出，可能現在市道不好，裁員、移民、辭職甚麼都有，所以愈多愈多客問我們會不會出散水餅產品，我們就將相關的套餐恒常化，價格定得親民一些，包裝得體，希望同事雖然離職，都可以好聚好散。」

趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 正式開賣 MIRROR MASK
2021/05/06
【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 正式開賣 MIRROR MASK
【母親節】酒樓一改紅日正價「慣例」照減價優惠　酒樓業：母親節有一輪生意已不錯
2021/05/06
【母親節】酒樓一改紅日正價「慣例」照減價優惠　酒樓業：母親節有一輪生意已不錯

你可能感興趣

【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 正式開賣 MIRROR MASK
19:45 2021/05/06
【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 正式開賣 MIRROR MASK
【母親節】酒樓一改紅日正價「慣例」照減價優惠　酒樓業：母親節有一輪生意已不錯
15:35 2021/05/06
【母親節】酒樓一改紅日正價「慣例」照減價優惠　酒樓業：母親節有一輪生意已不錯
市場拓展 辭職 裁員 商業營銷 疫情 移民 零售 KOL 母親節

下一篇文章

【香港製造】加入大量本土元素　港產桌遊突破「小朋友先玩」市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣