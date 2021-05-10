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【疫市營商】無團出導遊耳機公司零收入　轉學校・本地遊生意倒升3倍

商管策略 08:12 2021/05/10

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新冠肺炎打擊旅遊業，連帶與旅遊相關的行業也受到影響。其中專為旅行團出租及售賣導遊耳機的公司，在疫情最嚴重的時候，生意跌至谷底。不過公司在疫情期間積極尋找商機，成功拓展兩大市場，生意更大增 3 至 4 倍。

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導星系統（香港）業務總監姚永松表示，公司業務跟旅行社息息相關，當旅行社沒有出團公司自然沒有定單。「由去年 3 月中一團也沒有，因為當時香港已經沒有人去旅行，所以最低潮的時間，公司曾經『成個月一毫子收入都無』」。姚永松又指，以往太過著重旅行團市場，但在新冠肺炎疫情下，旅行社無法出團會直接影響公司生意，因此他開始思考還有甚麼市場對導遊耳機有需求。

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姚永松首先拓展本地學校市場，並取得不俗成績。他指，以往學校不會使用導遊耳機，後來遊學團興起，公司認為學校需要使用耳機，因而向學校推薦產品。姚永松表示，2019 年只有兩至 3 間學校向他們購買耳機，但在 2020 年集中向學校宣傳後，已經有十多間學校向他們購買耳機，且去年生意額比前年同期上升 3 至 4 倍。

此外，姚永松亦看準本地 1 天團的商機，用以往 1/4 的價錢售賣耳機。他指，透過一天團可以更多中小型旅行社認識公司，旨在宣傳多於賺錢。在去年的 9 月至 11 月已經有十多間小型旅行社，向公司租用耳機。

旅遊業寒冬行李箱滯銷 開發周邊產品加網購疫情破冰見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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