【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 開賣 MIRROR MASK

現時口罩雖不難購買，但已成日常必需品。有廠商就藉卡通人物和歌星推出特色用戶，吸引市民購買。今次 Maskon 聯同 Moov Shop 等推出 MIRROR MASK。



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相信不少人都知，MIRROR 是香港最熱的跳唱組合，當中成員姜濤更是香港現時最火熱的男歌手。今次乘MIRROR 舉行《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》，主辦方就推出演唱會特別版口罩 - MIRROR MASK。

雖然今次發售的 MIRROR MASK 全部採用黑色設計，但各款口罩的耳帶皆不同。每一種顏色的口罩，更是 MIRROR 成員的專屬顏色。例如姜濤就是灰+深藍色，每款成員專屬口罩有 2 片。此口罩每盒有 24 片，分為M：157mm x 93mm (+/-5mm) 和 L：172mm x 93mm (+/-5mm) 尺寸，香港製造，售價為 $188。口罩預購日期為5月6日下午5時至5月11日下午11時59分，截單後約一個月到貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。