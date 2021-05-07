【香港製造】港產手工啤競爭激烈　回收麵包釀酒業務永續

▲ Breer 本身為學生主導的項目。

香港每天都會產生大量的棄置麵包，科技大學的 4 位外籍學生 Anushka Purohit、 Suyash Mohan、Naman Tekriwal、Deevansh Gupta 創辦了手工啤酒品牌「Breer」，以麵包作為材料釀造啤酒減少浪費。其環保理念令 Breer 備受矚目，獲得了更多商業合作機會。

Breer 於 2019 年創立，核心業務為釀造及售賣自家品牌的手工啤酒。Anushka Purohit 表示：「釀造啤酒時需要用上大麥，我們便用即將過期的麵包代替。會有這個想法，我們 4 人當時正想慶祝學期完結，買麵包時留意到店舖剩下了很多麵包；若直接送到堆填區實在太浪費，尤其我們 4 人都有著重視食物保存和減少廚餘的價值觀。自此，我們便開始想方法利用剩餘的麵包。」

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Breer 主要售賣兩款手工啤酒：拉格啤酒（Lager）和淺色愛爾啤酒（Ale），兩者分別搭配夏日水果和印度香料的風味，在香港裸買店 Edgar HK 有售，Suyash Mohan 說：「『Breer』本身只是學生主導的項目，後來得到學校支持，才能演變成現時的小企業。要平衡企業家和學生兩個身份頗為困難，亦要犧牲平時休閒活動的時間，不過憑著對『Breer』的熱情，一點也不會辛苦。尤其首次看到、接觸到自己品牌的手工啤酒，極為難忘。沒想到l由最初大膽想法最後可以變成能夠售賣的產品。」

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Breer 尚未有屬於自己的酒廠，產品由香港手工啤酒廠「Deadman Brewery」 及「Black Kite Brewery」合作釀造。Naman Tekriwal 坦言，香港手工啤酒競爭激烈，不過品牌仍有 3 大競爭優勢，說：「第 1，我們擁有著創新的釀造啤酒材料，利用未出售和未食用的薄餅餅皮製造啤酒。第 2，我們和不同主要相關者有合作，如怡和飲食集團。第 3，我們得到教育機構的支持，帶頭建立了由青少年營運的物流網絡。除此以外，我們是香港首家經營可持續啤酒業務，可以直接收集本來會被丟棄的材料，並將其重新引入到我們的手工啤酒。」

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為了提高品牌曝光率，Breer 最近更參加香港大專生創業比賽 YouthNovation，比賽由 YDAHK 香港青年發展聯盟舉辦。Deevansh Gupta 說：「參賽讓我們認識到百味堂的業務發展總監 Brian Shia，我們現時開始由百味堂回收了未售出且並未食用過的麵包，並為百味堂設計獨有的手工啤酒口味，十分感激這次比賽為我們帶來了資源和人脈。」

▲ Breer 的產品以回收麵包所製成。

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