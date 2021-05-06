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【香港製造】冠展 Level 3 口罩促銷 特色獨立包裝口罩售 $70/50個起 更包郵

行內熱話 16:23 2021/05/06

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香港口罩廠冠展推出口罩促銷。
                             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，正為 Level 3成人／中童口罩作促銷，售價如下:

1.圖案糸列：$90/50片（盒）

2.淨色系列：$70/50片（盒）、$30/10片。

3. 成人淺紫，黃色 : $100/3盒

全部買滿 5 盒送一盒，數量有限，送完即止，注意售價已包平郵，不包險

【其他內容】【口罩市況】要錢唔要貨! Reynard Level 2 口罩 澳洲政府都有用 現貨售 $5/50個

    點擊圖片放大
    +8
    +7


購買方法:Whatsapp 至 91340709

【其他內容】【超平$1.3 一個】韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩現貨 自取特價售 $65/50個

【其他內容】  日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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