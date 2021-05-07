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【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法

商管策略 16:04 2021/05/07

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最近網上流傳一則有關「扣我糧」帖 ，事主稱 1 星期 5 日半上班時間，僱主需要他每個月需要指定日子放 7 日無薪假，並逢周六放半日，但糧單扣 1 日薪酬。對於該僱主有否違反僱傭法例，人事顧問指視乎公司以「月曆日」還是「工作日」計算員工出糧的習慣。

舊公司已辭職新僱主突反口話唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約見下頁】 

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，一般公司計算工資方法分為「月曆日」和「工作日」兩種；「月曆日」通常以月份最後 1 日為標準，代表 30 或 31 日；「工作日」則以工作日數基準，一般工作日數為 23 或 24 日。

根據《僱傭法例》僱主在僱員缺勤情況下可扣除工資。就網上貼文個案。周綺萍解釋：「若該公司以『月曆日』為慣常計算工資方式，而員工周六上半日班，公司計算 1 日工資，該公司便不違反僱傭法例，估計事主慣常周六收 1 日工資，惟現時公司收回『員工福利』，難免事主心有不甘。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

毅知顧問公司董事總經理周綺萍

短時間放兩次侍產假有蠱惑？人事顧問：設定寬鬆但必須為配偶或伴侶見下頁】 

有關公司要求員工放無薪假，周綺萍又說：「員工被要求放無薪假，與公司合約不相符或沒有缺勤情況下，公司必須得到員工的同意。事實上，員工亦可以不同意，企業受疫情下經濟大環境影響，不排除公司會遣散，員工要權衡決擇受惠。」

周綺萍認為，員工面對無薪假問題，先衡量自己年資深或年資淺，放無薪假亦反映新冠肺炎疫情下公司業務正處於不穩健狀態，建議年資淺的員工先接受公司要求，再「騎牛搵馬」。

超過 98 國 GDP 總和 疫情令女性就業收入損失62000億元見下頁】 

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels、bob walker

撰文 : 鍾采餘

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