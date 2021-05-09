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【SME學堂】收購一定要豪花百億？Apple：併購擴大市場不如奪人才

商管策略 18:05 2021/05/09

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蘋果（Apple）貴為全球科技龍頭之一，品牌亦透過收購來提升自企業的科技實力。不過收購往往涉及大量資金，但對蘋果來說，公司的收購策略與其他科技公司有很大分別，而品牌往往收購這類公司為主。

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蘋果的收購策略與其他科技公司有相當大的差異，那就是它的收購對象除了少數公司，絕大多部分都是收購小型公司或初創企業（Startup）為主，並可以在收購過程中獲得人才。 《CNBC》 報道，蘋果執行長 Tim Cook 曾經對股東表示，蘋果在過去 6 年，總共收購 100 間企業，這相當於蘋果每 3 至 4 週就收購一間公司。

此外，在這些收購案中發現，蘋果的收購策略是以收購小型公司或新創公司為主。這些交易中只有少數是大規模收購，例如蘋果在 2014 年以 30 億美元收購耳機製造商 Beats Music，而其他絕大部分都是規模較小的企業。

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這些交易中只有少數是大規模收購，例如蘋果在 2014 年以 30 億美元收購耳機製造商 Beats Music，而其他絕大部分都是規模較小的企業。

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蘋果的收購模式與 Google、Facebook 和亞馬遜等其他美國科技公司不同，其他科技公司動輒花數十億美元以上大手筆收購，因為這些大型科技企業的收購目的是在於擴大市場，蘋果則透過購小型技術公司則是著重於獲得人才，其策略也較為專注。

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Photo：Unsplash、Pinterest

撰文 : 廖淑瑩

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