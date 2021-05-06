【母親節】酒樓一改紅日正價「慣例」照減價優惠　酒樓業：母親節有一輪生意已不錯

母親節將至，不少人選擇在酒樓堂食設宴與家人樂聚天倫。有中式酒樓業指適逢大時節，順應新冠肺炎疫情大環境繼續推減價優惠，但預料母親節晚市時段有一輪生意已滿足。

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皇苑酒樓總經理黃潤源表示：「去年母親節晚上 6 至 8 時收枱，適逢大時節正常超過 2 輪，不過觀望新冠肺炎疫情動向、限聚令影響，加上市民消費意欲低，相信母親節當晚很多人選擇外賣，預期今年有一輪生意已不錯。」

黃潤源又指：「逢大時節日酒樓通常收回 48元 燒雞或 『1 蚊雞』等減價優惠，但經濟市道不景，今年母親節破例推出 10 元乳鴿。」至於被問到母親節訂枱情況，他指已收到客人預留訂位，但訂位數目不及往年。

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香港特區政府早前推「疫苗氣泡」供餐飲處所彈性選擇運作模式。黃潤源又說，酒樓在「疫苗氣泡」下仍維持 B 區（員工不須打針、4人一枱，堂食至晚上10時）的運作模式，粗略統計只有 2 % 的員工打針，酒樓員工平均年齡 40 歲以上。酒樓已提出接種疫苗可享 1 日，惟對他們來說誘因不大；部分同行採取換一批員工，或招聘優先接種疫苗者優先獲聘的舉措。

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