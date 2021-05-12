【救市炒策】CX 都要學? 航空公司開新渠道賣食品　芬蘭航空飛機餐超市發售

在新冠肺炎衝擊下，芬蘭航空（Finnair） 售賣飛機餐，並且在當地超級市售賣，令產品更「貼地」；最近更將產品拓展至外賣平台，藉此吸引更多消費者購買。

賣飛機餐也不夠！ANA 將客機變婚禮會場【見下頁】

芬蘭航空去年 10 月推出以商務艙餐點為基礎的「地面套餐」，在機場的超市試賣。餐點融合芬蘭風味與傳統日本料理元素，產品一推出就受到芬蘭消費者歡迎。公司還舉辦快閃餐廳活動，讓顧客透過在地面享用飛機餐，重溫旅行時的樂趣。

有別於將市民帶到機場體驗的「偽出國」模式，芬蘭航空順應新冠肺炎疫情下隨時宣布封城的情況，就將飛機餐和招牌藍莓汁在當地的超市售賣，甚至在外送平台上架，讓消費者在家中也能吃到飛機餐。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

趁食肆倒閉潮搶舖位開新店 壽司郎成日本疫情大贏家【見下頁】

芬蘭航空空廚副總裁 Marika Nieminen 表示，當初為了讓公司在新冠肺炎疫情下仍可繼續營運和員工不會失業，因此想出這個辦法，想不到會變成空廚的穩定業務。公司未來將會繼續經營地面餐點，並研發更多產品。

芬蘭航空今年 1 月的載客量比去年同期大跌 92%，但以目前各國接種新冠肺炎疫苗的情況況，芬航預計在夏天會重開 60 條航線。

企業疫情業績大跌也不怕！波音・Hilton CEO照領過億薪金【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Clemens Vasters@Flickr、Finnair