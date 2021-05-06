日本新冠肺炎疫情仍未緩和，外地遊客更是絕跡－但仍擋不住當地市民在「黃金周」長假期出遊的慾望，鄰近東京都的旅遊景點更出現人潮，到訪江之島的旅客按年增加 4 倍。雖然日本黃金周各地景點擠滿遊客，但不少售賣土產手信的商家，指生意未有因而好轉。

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除了東京都鄰近的景點吸引不少市民到訪，位於本州西部鳥取縣的「鳥取砂丘」，在黃金周期間同樣人山人海。鳥取大砂丘觀光協會會長山根弘司表示，目前的情況是很難與身邊的人說自己外遊，可能因此不會購買土產送給同事或朋友，導致今年黃金週的業績普遍不佳。

此外，在鳥取砂丘旁邊的開設紀念品店的商家表示，雖然黃金週長假期間有遊客參觀，但大家一反常態很少購買紀念品等手信，令營業額只有去年約 3 成。

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據《讀賣新聞》報道，今年黃金周從東京車站出發外遊的市民，按年增加 1.84 倍，鄰近東京都的旅遊景點亦出現人潮，當中高尾山纜車乘客按年升 4.74 倍、箱根湯本上升 3.82 倍，以及熱海站增加 3.22 倍。

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Photo：YELLOW Mao@Flickr、小佳的幻想世界、京王電鐵株式會社、tsunagu Japan