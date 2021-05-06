WFH熱潮過去？ Google推混合工作模式　6 成員工每周2日自行決定工作地點

新冠肺炎改變職場的工作模式，各企業紛紛實行「在家工作（WFH）」，但隨著疫情變成常態，這個熱潮可能會消失。Google 早前宣布，2 成員工可永久在家工作，6 成員工只需每周 3 日回到辦公室，其餘兩日自行決定工作地點。

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Google 執行長（CEO）Sundar Pichai 宣布，有 1/5 員工將可永久在家工作，另外 1/5 可轉移至新辦公地點，餘下 6 成員工將留在原有地點工作。他又指，員工每星期只需 3 日回到辦公室，其餘兩天由員工自行決定工作地點。

此外，只要上司批准，Google 員工每年可以有 4 周時間自行選擇工作地點。Pichai 解釋，這是為了給員工在夏季和假期旅行方面給予彈性安排。

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▲ 史丹福大學經濟學教授 Nicholas Bloom 等學者在 4 月發表的報告指，疫情過後有 2 成美國人將會在家工作，遠高於疫情前的 5%。

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據德勤（Deloitte）在 1 月時針對世界 500 大企業超過 100 位 CEO 做的調查顯示，2022 年 1 月仍然有 38% 員工在家工作，高於新冠肺炎疫情前的 16%。此外，史丹福大學經濟學教授 Nicholas Bloom 等學者在 4 月發表的報告指，疫情過後有 2 成美國人將會在家工作，遠高於疫情前的 5%。

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