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【香港製造】香港動畫守業難　本地初創：參賽（獲獎）仍是最理想宣傳途徑

商管策略 14:36 2021/05/08

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創業艱難人所共知，有青年甫畢業便與朋友合夥創立動畫工作室並成功在短片比賽中獲獎，公司未來將推出玩具，盼藉此獲得資金繼續製作動畫增加知名度，讓公司進入良性循環。

助中國動畫日本化! 日本動畫人才外流中國 僱用日本人竟只需 1/3 薪金見下頁

八蛋工作室（8EGGS Studio）兩年前成立，代表作《半魚記》獲第 22 屆 DigiCon6 ASIA 大賞香港區比賽的數碼創意獎。公司聯合創辧人 Timmy Lee 說：「非常幸運地這部作品之前亦贏過其他獎項，可以說是成功將我們帶了入行，部分客戶亦是因為這部作品而接觸我們。創業近兩年，最大體會是機會和人脈最重要。幸好之前我曾經在其他動畫工作室實習過，人脈方面多少能夠彌補，但要找生意或者接觸潛在客戶，剛剛起步就真的只能靠作品帶來的名氣。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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香港廣告科技公司突圍難？盡早投資軟硬件才可發展創意見下頁

Timmy 表示，香港動畫競爭愈來愈大，近年動畫比賽參加者水平亦愈來愈高，相信未來的初創動畫公司會更難起步，但在公開比賽得獎，仍然是最理想的宣傳途徑。

他又指，新冠肺炎疫情雖然嚴峻，但市場仍有不少機會，例如有機構本身想拍攝真人宣傳片，礙於疫情決定改為製作動畫並與他們達成合作。

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本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

Timmy 說：「要把握機會，便要保持公司的名氣。所以我們公司一直都計劃繼續推出動畫，可是動畫成本非常高，想保證續航非常困難，我們現正計劃推出原創角色玩具，希望能夠補貼到製作費。公司現正跟不同機構合作，例如太古城溜冰場、為某些政府部門製作宣傳片、為教育機構製作教材等等。我們希望未來能夠可以多些和商場、廣告公司接觸、合作，讓我們有更多機會透過動畫展現故事。」

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撰文 : 陳文政

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