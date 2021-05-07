【香港動畫】港產動畫還有出路？業界：爭知名度外要懂「變現」方可經營下去

製作動畫的成本極高，動畫公司想持續發展必須計劃好商業路線讓品牌價格變現。有公司透過參加有資助的動畫比賽，贏得獎項獲得名氣後開始推出週邊產品，一步步建立自家品牌。

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多媒體製作公司「曙光創意」成立於 6 年前，業務包括動畫、電繪、攝影及錄影等等，創辦人 Aaron Lau（AK）說：「我們的動畫代表作之一是『戰鬥姬』。在香港做動畫成本極之高昂。通常自家製作動畫數十秒就是極限，不過香港其實也有一些支援計劃，例如我們就參加了第八屆動畫支援計劃，得到了啟動資金後便可以專心創作。」

曙光創意的新作品《戰鬥姬-全面反擊》獲得「第22屆DigiCon6ASIA大賞」香港區比賽「數碼創意獎」。AK 坦言，如果沒有這筆預算，是無法以「借力打力」方式創作 10 分鐘的動畫短片，尤其戰鬥姬是 3D動畫，要製作大量建模， 50 萬元資助也只是剛剛好，一間初創公司根本無法有資金這樣燒錢。

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AK 坦言，動漫原創道路非常難行，除了考慮知名度外亦要考慮變現問題，不同於做玩具會有即時收益，動畫作品做得再好，觀眾看得再開心也要準備好變現的收入渠道，公司才能健康經營。

他說：「我們設計出戰鬥姬，本身是想配合近年興起的喪屍片市場，畫面會設計得比較可愛，受感染的角色被主角們治療後會有心心眼，會更加切合到小朋友市場。而玩具方面我們會做更多郁動位，能夠切換配件。但就算我們做得再多，分銷商、零售商來說仍然會以知名度作為第一考慮，不認識你肯定不入貨。現在有了獎項和動畫短片，除了有點名氣外店舖也可以播放我們的動畫配合銷售，整件事都會較為實在。」

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AK 又稱，推廣原創人物花費的時間極多，可能 6 年後知名度仍然有限，要等 10 多年才能有一定知名度，所以更加要多元發展，戰鬥姬現時有動畫、漫畫、桌遊、咭遊，涉足不同市場，希望能夠在多方面引來迴響。而公司為了增加收入渠道，針對兒童市場設計了其他新角色，例如「麒麟波」便是近期力推的原創角色。

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