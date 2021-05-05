以平賣日本貨聞名! ?日本超市「業務スーパー」登陸大埔！ 兩層任逛本週五開幕 標榜日本空運直送 勢衝擊本地小店

香港人注意啦！在日本有 900 間分店，深受日本主婦歡迎的業務超市「業務スーパー」即將登陸大埔廣福道105號，並於 5 月 7 日（星期五）早上 11 點正式開幕！



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今早，有網民在討論區發現大埔廣福道出現名為「業務スーパー」的兩層新店舖，就連招牌亦跟日本一樣。有網民去信日本公司查詢，對方確認大埔業務超市為日本授權香港代理。而官方亦新開 Facebook 專頁，表示業務超市香港站即將在 5 月 7 日正式開幕，令不少買家十分期待。

「業務スーパー」標榜以平價優惠價格販賣日本食材、調味料等，當中亦會販賣淋漓滿目嘅日本零食、飲品、清酒等。官方強調所有貨品全部都會從日本空運直送，方便客人自製日本菜，滿足大家的「思鄉之情」。不少網民都留言，希望業務超市將來能進駐離島東涌區，又希望香港店能「入多些不同品種的貨」、「同日本一樣咁平」，大家又期待嗎？



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