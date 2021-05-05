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【記者直撃】 首間日本業務超市殺入香港! 「大件夾抵買」成超市特色？【多圖】

商管策略 22:06 2021/05/05

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相信不少港人對日本的「業務超市」十分熟悉，最近日本連鎖食品超市「業務スーパー」在大埔開設分店，成為品牌在香港的首間分店 (地址按此瀏覽)。不過業務超市與香港的連鎖超市又有甚麼不同？

卡啦OK剛復業傳出壞消息 Neway旗下公司申請清盤見下頁

在日本全國已有 800 間分店的「業務スーパー」，在東京、大阪、名古屋等地都設有分店。店內售賣各種日本產品，如餅乾、零食、調味料、日本酒、茶包等，深受到當地市民喜愛。店舖最大特色是顧客可以用低廉的價錢購買商品，而且餐飲業者經常使用的商品更是以超低價格發售，這也是業務超市超人氣的原因。

記者亦搶先採訪尚未正式營業的香港首間業務超市分店直擊，現場環境和商品可見下圖

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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超越日本・中國 香港入口台灣鳳梨3月增至1768噸見下頁

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日本「業務超市」除了產品便宜，店内的產品都是由紙箱直接拆開擺放，而且有較多冷凍食品出售。超市有較多冷凍食品出售，是因為其保存期限較長，由於超市不能保證進貨當日就能賣完，若是冷凍商品的話就沒有棄置的疑慮，對環境也不會造成太大的負擔。

此外，整箱陳列的效率更高，變相減少人手成本，這也是業務超市能夠以低價售賣商品的原因。
 

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絕不「加班」! 壽司郎維持 10 點關門 不少食家表示支持見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：matcha

撰文 : 廖淑瑩

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