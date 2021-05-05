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【口罩市況】要錢唔要貨! Reynard Level 2 口罩 澳洲政府都有用 現貨售 $5/50個

業界頭條 16:51 2021/05/05

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Accstore 表示，現正以 $5 超特價發售 Reynard Level 2 口罩。
                            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方表示，Reynard 口罩是澳洲政府有使用的口罩品牌之一，口罩更是 Level 2 水平，中國製造。店方今次提供特別優惠，買家到店方的工作室(地址見下圖)，即可以 $5 一盒，購得此 50 個的白色成人口罩，每人購買數量無限制。但注意口罩現貨數量有限，建議買家前往前先向店方查詢貨量。此口罩現時在 Accstore 網店有售，售價為 $30/50 個，詳情按此

【其他內容】【超平$1.3 一個】韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩現貨 自取特價售 $65/50個
 

    點擊圖片放大
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【其他內容】  【港牌勁劈價】有 Level 2 證書! 建溢康獨立包裝外科口罩 Pandamart 破底價售 $5/30個【附購買方法】

【其他內容】  日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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