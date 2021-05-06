【管理Tips】 超過 98 國 GDP 總和　疫情令女性就業收入損失62000億元

職場上的高階職位一向由男性作主導，但隨著時代改變，不少產業的高層職位已由女性擔當。其中 3 大行業的女管理層數更超過一半，但受新冠肺炎疫情影響，令全球女性去年至少損失 8,000 億美元（港幤 62,152 億元）收入，超越 98 個國家的本地生產總值（GDP）總和。

絕世好工中伏無樣睇？認識招聘廣告「伏工」關鍵詞【見下頁】

台灣人力資源平台「104人力銀行」分析，台灣去年女性員工佔比較高為醫療 (80％)、教育 (73％)及大眾傳播 (65％)，這 3 個工種的女性主管超過一半。不過一些較「陽剛」的行業，如科技資訊行業，女性員工只佔 40％，而女性主管的比例甚至低於 2 成。

此外，資訊軟件系統類、研發等相關工種，女性員工不到 20％，女性主管更只有約 5％。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與同事傾私事・學識扮忙 10大職場潛規則唔識只會蝕底【見下頁】

雖然女性職級愈來愈高，但在新冠肺炎疫情下就業女性的收入卻大減。據樂施會（Oxfam International）的報告指出，疫情令全球女性在去年至少損失8,000 億美元收入，損失規模甚至超越 98 個國家的 GDP 總和。

營商環境・高質企業管治 Mastercard：理想女性創業地區香港全球第 5【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash