【數碼轉型】遙距工作複雜化　資訊保安體驗需改善

去年起已有不少遙距工作的技術問題，有更多企業未來會走向混合辦公室的運作模式，讓員工選擇在家（WFH）或辦公室工作，單以傳統虛擬桌面（VDI）方式已不能應對。

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企業已有流動工作的軟件架構與硬件安排，但總有技術的限制或保安法規問題未完全解決。VMware 台灣、香港行動暨終端運算部門高級技術經理陳嘉輝表示，香港金融業等企業，去年起在圍繞「零信任」（Zero Trust）保安架構下，已加速數碼轉型與遙距工作的發展，特別在銀行與證券公司應用特別快，包括把大部分用戶本於辦公室的桌面電腦「虛擬化」，更新工程曾被壓縮在數月，甚至數周的時間內完成，讓員工可隨時在家接入企業網絡，讓工作環境如在辦公室一樣，甚至可批核文件與流程。

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▲ VMware 台灣、香港行動暨終端運算部門高級技術經理陳嘉輝。

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目前辦公室內有多個雲端應用，包括 AWS、Office 365 等方案需要持續在企業防火牆內或外執行，而針對全方位遙距工作的 VMware Anywhere Workspace，把 3 個原有的服務與應用整合，以補充本身 Workspace ONE 功能的不足，也善用在兩年前收購 Carbon Black 技術，提升每個連線的保安水平，甚至在必要要停止存取 Webmail 或 SharePoint 等服務，降低公司數據外洩風險。

去年新冠肺炎疫情最嚴重的時間，大部分公務員與公共服務都需要停止，其實本地政府機構也開始採用 VMware 的遙距工作框架，實行在家接入辦公室網絡，也能照顧公營與政府部門最擔心的數據保安與私隱問題，更容許任何作業系統，接入本身的 Remote Desktop 應用，毋須限於兩端都需要使用《Windows》。

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陳嘉輝又指，就算是採用採用 M1 ARM 晶片的最新 Apple MacBook，也已列入 Anywhere Workspace 框架的支援之列。而針對部分 VPN 拖累系統與表現體驗的問題，陳嘉輝指出該服務也可採用以 SD-WAN 為基礎連線服務，能夠提升網速。

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