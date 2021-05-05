【疫苗氣泡】接種疫苗送年假兼獎金？商會：抗疫行先盡快恢復經濟

政府推動食肆「疫苗氣泡」，餐廳分成 ABCD 四大類別，更有非零售業公司東主更以獎金、有薪年假吸引員工接種新冠肺炎疫苗。有商會表示現時疫情反復，需要全城不分工商界市民齊齊抗疫，打針確是有效方法，有會員公司亦推行假期獎勵計劃，希望大家都能夠合力讓疫情盡快消失。

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信和集團日前向員工發出內部通知，指員工除了可以申請休假接種疫苗外，完成接種兩劑新冠肺炎疫苗可額外獲得兩天年假，呼籲員工鼓勵身邊同事和朋友在諮詢家庭醫生意見後及早接種疫苗。

譽宴集團早前亦發出通告鼓勵員工打疫苗，全部員工皆接種兩劑疫苗後，各員工最多可獲港幣 2,000 元津貼，不過，因為譽宴集團亦要求未打疫苗的同事要停工，「一獎一罰」措施引起全城熱議。

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▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發。

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香港青年創業家總商會主席謝海發表示，其實無論僱主或市民希望新冠肺炎疫情盡快消失，想達成目標必須全城抗疫。他說：「抗疫有很多不同做法，打疫苗當然是其中一種。當然，打疫苗前要先衡量自已的健康狀況。我們商會都鼓勵員工打針的，亦有推出類似的疫苗假期計劃。畢竟全民抗疫大家都有義務參與，我本人亦很早接種了兩針疫苗。希望大家在體質容許的前提下及早接種疫苗，盡早消滅疫情，讓香港重回正軌，經濟盡快復甦。」

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