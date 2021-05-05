  • 27°C
香港時間 : 2021505日 (週三) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市營商】 遊客大減線下業務挫逾兩成　花王邀網紅帶貨拓中國電貿市場

數碼轉型 14:15 2021/05/05

分享：

新冠肺炎疫情下，到訪日本外地遊客大減 9 成，令當地不少依賴遊客生意的公司業務跌至谷底。其中，日本日用品品牌花王（Kao）早前就推網紅帶貨，開拓中國電子商貿市場，以彌補公司在疫情下實體業務的損失。

玩轉 AR 剪髮兼賣洗頭水 Amazon 倫敦設首間髮型屋見下頁

花王與日本跨境電商服務商 Trend Express 合作，與中國網紅簽約宣傳自家產品。在化妝品業的直播帶貨中，企業會與網紅合作宣傳商品，但今次花王將網紅組織起來的模式十分罕見。

花王向 Trend Express 銷售指定數量的產品，Trend Express 負責管理庫存。當網紅的淘寶店收到定單後，Trend Express 向中國顧客發貨，然後 Trend Express 和網紅分別收取一定的佣金。在這種合作模式下，花王先將商品銷售給 Trend Express，可以讓企業即時獲得銷售收入。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

Whole Foods 超市率先用 Amazon 引入手掌識別支付技術見下頁

國內業務受挫也是花王開拓中國市場的原因。日本觀光廳推算，2019 年訪日遊客消費額為 4.81 萬億日圓，其中有 35% 是購物支出，幾乎每兩個人就有 1 個人購買化妝品。但在 2020 年訪日遊客消費額僅為 7,446 億日圓，比前年同期大減 85%。

花王的化妝品業務也受到影響。在 2020 財年的部門銷售額同比減少 22%，跌至 2,340 億日圓。讓公司化妝品業務在 2019 財年的銷售額、營業利潤均佔整體約 20% ，但在 2020 財年的營業利潤只有 25 億日圓，整體佔比減少至 1% 。

方便港店應用電子消費券! 八達通月底升儲值額至＄3,000！拍卡即自動提升見下頁

網紅帶貨成為中國的新銷售模式。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：KAO

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【另類旅行】非一般旅遊體驗！ JR 東京站推VR 遙距宣傳東北景點
2021/03/26
【另類旅行】非一般旅遊體驗！ JR 東京站推VR 遙距宣傳東北景點
【方便慳成本】粉嶺街頭現「24 小時自助賣菜機」 市民讚：夜收工都幾好
2021/04/05
【方便慳成本】粉嶺街頭現「24 小時自助賣菜機」 市民讚：夜收工都幾好

你可能感興趣

【另類旅行】非一般旅遊體驗！ JR 東京站推VR 遙距宣傳東北景點
17:07 2021/03/26
【另類旅行】非一般旅遊體驗！ JR 東京站推VR 遙距宣傳東北景點
【方便慳成本】粉嶺街頭現「24 小時自助賣菜機」 市民讚：夜收工都幾好
09:06 2021/04/05
【方便慳成本】粉嶺街頭現「24 小時自助賣菜機」 市民讚：夜收工都幾好
市場拓展 電子商貿 疫情 網上購物 網紅 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【5G商機】商業・消費應用示範　SmarTone 天際100設5G展覧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣