【逆市營商】 遊客大減線下業務挫逾兩成　花王邀網紅帶貨拓中國電貿市場

新冠肺炎疫情下，到訪日本外地遊客大減 9 成，令當地不少依賴遊客生意的公司業務跌至谷底。其中，日本日用品品牌花王（Kao）早前就推網紅帶貨，開拓中國電子商貿市場，以彌補公司在疫情下實體業務的損失。

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花王 與日本跨境電商服務商 Trend Express 合作，與中國網紅簽約宣傳自家產品。在化妝品業的直播帶貨中，企業會與網紅合作宣傳商品，但今次花王將網紅組織起來的模式十分罕見。

花王向 Trend Express 銷售指定數量的產品，Trend Express 負責管理庫存。當 網紅的淘寶店收到定單後，Trend Express 向中國顧客發貨，然後 Trend Express 和網紅分別收取一定的佣金。 在這種合作模式下，花王先將商品銷售給 Trend Express，可以讓企業即時獲得銷售收入。

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國內業務受挫也是花王開拓中國市場的原因。 日本觀光廳推算，2019 年訪日遊客消費額為 4.81 萬億日圓，其中有 35% 是購物支出，幾乎每兩個人就有 1 個人購買化妝品。但在 2020 年訪日遊客消費額僅為 7,446 億日圓，比前年同期大減 85%。

花王的化妝品業務也受到影響。在 2020 財年的部門銷售額同比減少 22%，跌至 2,340 億日圓。讓公司化妝品業務在 2019 財年的銷售額、營業利潤均佔整體約 20% ，但在 2020 財年的營業利潤只有 25 億日圓，整體佔比減少至 1% 。

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▲ 網紅帶貨成為中國的新銷售模式。

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