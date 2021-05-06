【營商策略】推植物「奶」Wunda　Nestle 搶植物基食品商機

植物奶熱銷全球，連知名燕麥奶生產商 Oatly 宣布在美國掛牌上市。看準這個商機的還有全球食品品牌雀巢 (Nestle)，最近宣布推出新品牌 Wunda，銷售由黃豌豆製成的牛奶替代品，搶佔植物基食品市場的龐大商機。

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市調機構 Grand View Research 報告顯示， 2019 年燕麥奶全球市場規模約 37 億美元（約港幣 287 億元），預計到 2027 年全球市場總收入將達到 78 億美元（約港幣 605 億元）。

由植物製成的牛奶和肉類替代品近年受注重健康和環保的消費者歡迎，僅 2020 年植物基乳品替代品的銷售額便以兩位數速度增長，故知名燕麥奶生產商 Oatly 亦宣布將首次公開募股（IPO）集資。

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雀巢的植物奶品牌 Wunda ，將推出 3 款口味，包括原味、無糖和朱古力味，並會於幾週內在法國、荷蘭和葡萄牙推出，未來將擴展至其它歐洲市場。

不過「植物奶」不含動物奶，容易造成消費者誤解，所以在歐美一直爭議不斷。因此歐盟在 2017 年首度確認植物奶不可稱為「奶」，並限制廠商使用類似牛奶的包裝設計，而 Oatly 也在今年初發起「反植物奶審查」的聯署，今次雀巢推出植物奶新品牌，相信會引起市場關注。

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Photo：Global Cosmetics News、Wunda、Green Queen、ProjectManhattan