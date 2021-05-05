【管理Tips】求職者吹到天下無敵？Elon Musk：只需 1 招即可踢爆

成功的企業除了要有遠見的領導者，還要有優秀的團隊，因此找對人才十分重要。不過，在面試過程中，如果遇上吹噓或說謊的求職者應如何處理？Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）就用 1 招驗證求職者的說話是否真確。

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《記憶與認知期刊》曾透過科學拆穿求職者謊言的方式，方法是馬斯克用的招數有異曲同工之妙。這個技巧稱為「不對稱資訊管理」（Asymmetric Information Management）。不對稱資訊管理原本用於偵查，調查人員會要求嫌疑犯說明事件細節，並在說明的過程中觀察對方講的是不是真話，而且可從言談中找到一些可以詢問的證人。

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即看馬斯克如何一招道破求職者謊言：

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但在面試時要留意，要讓求職者講愈多細節愈好，從細節中判斷對方是不是如自己所說，是實際經手某件事的人。如果發現對方有保留，或針對某些細節含糊帶過，一方面可能是愧疚，另一方面可能是擔心自己提供更多信息，可能會令謊言被拆穿。因為那些真正有經驗的人，不會用三言兩語隨便說完自己的成就。

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