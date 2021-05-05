【香港零售】家具消費品銷貨額升逾 1 成　傢俬店：單量回升但單價低

新冠肺炎疫情反覆零售業受挫，政府最新公布 3 月零售業總銷貨價的臨時估計為港幣 276 億元，較上年同期升 20.1%。其中傢俬和固定裝置消費品升 12.5 %。有家具店認為，統計數據未能反映實況。

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雅詩傢俬設計 Good Idea 總經理洪雅詩表示：「農曆新年後市民消費意欲低，如餐枱及餐椅等平均 2,000元，平價小件傢俬較受歡迎，對比 8,000 元至 9,000 元 1 張少，所以『量多單價低』。」

洪雅詩又指：「新冠肺炎疫情影響物流運送，令燃料、海綿和塑膠等運送成本增加，很多企業為減少利潤開源節流，雖然各方成本上調，但一直減價推廣，自社運至今整體生意平均，約 5 %上落。」

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▲ 平價小件傢俬減價推廣

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政府統計處發言人表示，3 月零售銷售錄得顯著的按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低，第一季合計，零售業銷貨量按年上升 7.2%，但仍遠較 2019 年第 1 季的銷貨量低 32.5%。社交距離措施自 2 月中逐漸放寬後，本地消費情緒改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。

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