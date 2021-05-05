  • 29°C
香港時間 : 2021505日 (週三) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港零售】家具消費品銷貨額升逾 1 成　傢俬店：單量回升但單價低

業界頭條 16:01 2021/05/05

分享：

新冠肺炎疫情反覆零售業受挫，政府最新公布 3 月零售業總銷貨價的臨時估計為港幣 276 億元，較上年同期升 20.1%。其中傢俬和固定裝置消費品升 12.5 %。有家具店認為，統計數據未能反映實況。

疫情「鎖國」帶動  聯合國報告：2020年網上銷售佔零售總額19％見下頁

雅詩傢俬設計 Good Idea  總經理洪雅詩表示：「農曆新年後市民消費意欲低，如餐枱及餐椅等平均 2,000元，平價小件傢俬較受歡迎，對比 8,000 元至 9,000 元 1 張少，所以『量多單價低』。」

洪雅詩又指：「新冠肺炎疫情影響物流運送，令燃料、海綿和塑膠等運送成本增加，很多企業為減少利潤開源節流，雖然各方成本上調，但一直減價推廣，自社運至今整體生意平均，約 5 %上落。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

 

平價小件傢俬減價推廣

疫情影響出口大跌 港產精品手錶轉型加強跨界聯乘見下頁

政府統計處發言人表示，3 月零售銷售錄得顯著的按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低，第一季合計，零售業銷貨量按年上升 7.2%，但仍遠較 2019 年第 1 季的銷貨量低 32.5%。社交距離措施自 2 月中逐漸放寬後，本地消費情緒改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：GoodIdea Furniture and Design facebook、goodideafurniture.com.hk

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【SME學堂】經歷破產 Forever21 起死回生　新任CEO兩招重回美加市場
2021/05/03
【SME學堂】經歷破產 Forever21 起死回生　新任CEO兩招重回美加市場
【外傭強制檢測】強制外傭檢測排隊人迫人　中介：外傭不覺歧視實行太急易出事
2021/05/04
【外傭強制檢測】強制外傭檢測排隊人迫人　中介：外傭不覺歧視實行太急易出事
【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機
今日
【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機

你可能感興趣

【SME學堂】經歷破產 Forever21 起死回生　新任CEO兩招重回美加市場
15:43 2021/05/03
【SME學堂】經歷破產 Forever21 起死回生　新任CEO兩招重回美加市場
【外傭強制檢測】強制外傭檢測排隊人迫人　中介：外傭不覺歧視實行太急易出事
17:07 2021/05/04
【外傭強制檢測】強制外傭檢測排隊人迫人　中介：外傭不覺歧視實行太急易出事
【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機
今日 12:23
【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機
家具 家品 商業營銷 經濟 疫情 零售 經濟數據及調查 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【外傭強制檢測】強制外傭檢測排隊人迫人　中介：外傭不覺歧視實行太急易出事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣