【營商有計】餐飲業生意難做 丸亀製麺推烏冬冬甩・烏冬便當極速沽清

在新冠肺炎疫情下，日本餐飲業要想盡辦法生存。其中烏冬連鎖店「丸亀製麺」，就推出新菜式吸引食客光顧。除了早前推出的烏冬便當，品牌最近推出烏冬冬甩，成功引起話題。不過，產品只在兩間分店有售，每次出爐不久便沽清。

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丸亀製麺為了增加外賣菜單的選擇，早前推出烏冬便當，受不少顧客歡迎。最近品牌亦再接再厲，推出以烏冬製作的冬甩，在網上引起討論。烏冬冬甩現時只在神奈川川崎和埼玉戶田兩間分店有售，吸引不少食客跨縣購買，但每次出爐很快便售罄。丸亀製麺的新產品在新冠肺炎疫情下仍然受食客歡迎，相信品牌未來會將產品在日本全國售賣。

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丸亀製麺母公司東利多控股（Toridoll）近年積極拓展海外市場。公司將於今年 7 月在英國開設首間分店，菜單亦會跟隨日本店舖，售賣肉烏冬、釜揚烏冬等食品。據悉開店計劃原本在今年春季實行，但受新冠肺炎疫情影響，被迫延期至 7 月開幕。

店舖除了售賣肉烏冬、釜揚烏冬等招牌食品，也提供素食餐單，例如湯底會由魚介湯改成蔬菜湯，以迎合素食者的口味。預計每碗烏冬售價約 3.45 英鎊（約港幣 37 元）。

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