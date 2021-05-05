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【5G商機】商業・消費應用示範　SmarTone 天際100設5G展覧

數碼轉型 07:36 2021/05/05

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數碼通（SmarTone）今日（5 月 4 日）宣布在天際 100 內開始 5G 科技館（5G LAB），展示消費及商用的 5G 應用方案，包括：工地、 隧道、商場，家用寬頻、醫療等不同可能性。

針對垂直行業應用　香港電訊 5G SA 車聯網測試見下頁

數碼通表示，除了工地、隧道採用 5G ，亦與九巴研究利用 5G 傳送實時數據，令乘客在候車時知悉巴士的載客情況，該公司主席兼執行董事馮玉麟指，鼓勵更多公司或初創加入發揮創意。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，香港的 5G 部署其實領先多個國家及地區，只比中國內地及南韓為慢，他認為 5G 是重要基建，亦有助香港成為智慧城市及融入大灣區。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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真正官商民合作　停車場新科技：智能城市典範見下頁

馮玉麟表示， 5G 科技館現時展示多種消費及商業應用，亦不排除之後有所更新，而政府通訊辦早前推出的鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃，上限有 50 萬港幣，馮玉麟指，正好讓有興趣採用 5G 的企業客戶或初創參與創新，SmarTone 亦期望更多的創意出現。

問到 SmarTone 又會有何新創意，馮玉麟指，正與九巴研究利用 5G 傳送實時數據，令乘客在候車時知悉巴士的載客情況，再決定乘搭那一班巴士。

阻礙智能社會進化　晶片短缺問題影響深遠見下頁

5G LAB 設於新鴻基的天際 100 觀景台內，佔地 5,000 平方呎，展區包括智能家居、人工智能識別、工業安全裝置到 5G 網課等應用，於今年 5 月至 6 月間 SmarTone 客戶可獲免費門票優惠，更可帶同一位親友。

至於非 SmarTone 客戶，則由即日至 6 月 30 日，二人同行門票只需港幣 100 元，單人票則售港幣 60 元，惟訪客要先到天際 100 官網領取優惠。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 彭振濠

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