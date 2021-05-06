【疫市營商】網店新增流動驗眼站　隱形眼鏡店為回歸實體試水溫

有隱形眼鏡網店在近期推出實體流動驗眼站，為開設實體店試水溫。負責人指出，隱形眼鏡店需要實體店支援，未來希望透過實體店增加消費的信心和品牌知名度。

隱形眼鏡殼都有商機？網店辦回收計劃疫市增曝光率【見下頁】

依時隱形眼鏡（Contact Lens Easy）近日開設流動驗眼站，創辦人 Rex Yu 說：「四、五月我們已經去了荃灣、上水、屯門。5 月底我們會再到銅鑼灣。流動驗眼站類似快閃店模式，我們會租商場吉舖 3 日專幫客人驗眼，反應非常好。熟客很驚訝我們可以帶到合規格的驗眼儀器過來、又有專業視光師為他們服務。」

Rex 指出，公司在未來會嘗試創辦實體店，流動驗眼站正好作為試點。Rex 在創辧依時隱形眼鏡前，其實亦有經營實體眼鏡店的經驗，會想將 公司帶回線下，最大原因是希望透過實體店增加品牌曝光率，讓消費者對他們更具信心。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

興趣變事業延續創意夢 港爸攻商業插畫望大灣區發展【見下頁】

Rex 說：「市面上基本沒有隱形眼鏡專門店，因為它利潤低，生意亦難做得成，例如客人驗完眼後可能會去其他地方買貨，眼鏡舖亦通常只有特定一兩種品牌的隱形眼鏡，客人用慣的品牌沒入貨就做不成生意。我們在這方面資源會充足些。」

Rex 笑言自己想做一些別人不做的生意，例如坊間不太樂意服務首次戴隱形眼鏡的客人，因為他們通常需要員工單獨教半小時至 １ 個小時。未來，依時隱形眼鏡會開辧隱形眼鏡新手學堂，集中有需求的消費者解決問題，透過有效率教學開拓客源。

擺市集・聯盟營銷 加入中式食材Gelato賣出新意【見下頁】

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】