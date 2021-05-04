  • 28°C
香港時間 : 2021504日 (週二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超平$1.3 一個】韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩現貨 自取特價售 $65/50個

行內熱話 18:57 2021/05/04

分享：

近日香港發售的韓國 KF94 口罩大減價，今次再創新低!
                           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

網店 U-BuyBeauty 生活百貨正發售的 KF94 口罩為 Doctor P&B 推出，口罩成人尺寸，韓國製造，能有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子，包裝上亦印有醫學外用 (의약외품) 的字眼，品質經韓國政府認可。此 Doctor P&B KF94 口罩售 $65/50個，全獨立包裝，平均每個售價為 $1.3。最吸引是口罩全為現貨，亦無需要事先付款，可以到店方門市購買。但注意先需到下方連結作購買預約後，方可到其荔枝角門市購買。

【其他內容】 盾牌口罩唔玩劈價! 改豪送大禮吸客 買 $200 口罩送充電吸塵機!
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買預訂連結<<<

【其他內容】  【港牌勁劈價】有 Level 2 證書! 建溢康獨立包裝外科口罩 Pandamart 破底價售 $5/30個【附購買方法】

【其他內容】  日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【低調型格】上班族合用! masklab 幾何形狀圖案口罩 售 $36 盒起
2021/05/03
【低調型格】上班族合用! masklab 幾何形狀圖案口罩 售 $36 盒起
【附購買方式】多款 Medicom 口罩全面減價 售價由 $65 盒起
2021/05/03
【附購買方式】多款 Medicom 口罩全面減價 售價由 $65 盒起
藍鷹牌口罩香港代理周年慶感謝祭 多款優惠同時推出
2021/05/03
藍鷹牌口罩香港代理周年慶感謝祭 多款優惠同時推出

你可能感興趣

【低調型格】上班族合用! masklab 幾何形狀圖案口罩 售 $36 盒起
16:57 2021/05/03
【低調型格】上班族合用! masklab 幾何形狀圖案口罩 售 $36 盒起
【附購買方式】多款 Medicom 口罩全面減價 售價由 $65 盒起
17:28 2021/05/03
【附購買方式】多款 Medicom 口罩全面減價 售價由 $65 盒起
藍鷹牌口罩香港代理周年慶感謝祭 多款優惠同時推出
23:35 2021/05/03
藍鷹牌口罩香港代理周年慶感謝祭 多款優惠同時推出
著數優惠 南韓 口罩

下一篇文章

【又一回憶消失】卡啦OK剛復業傳出壞消息　Neway旗下公司申請清盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣