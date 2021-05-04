【超平$1.3 一個】韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩現貨 自取特價售 $65/50個

近日香港發售的韓國 KF94 口罩大減價，今次再創新低!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

網店 U-BuyBeauty 生活百貨正發售的 KF94 口罩為 Doctor P&B 推出，口罩成人尺寸，韓國製造，能有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子，包裝上亦印有醫學外用 (의약외품) 的字眼，品質經韓國政府認可。此 Doctor P&B KF94 口罩售 $65/50個，全獨立包裝，平均每個售價為 $1.3。最吸引是口罩全為現貨，亦無需要事先付款，可以到店方門市購買。但注意先需到下方連結作購買預約後，方可到其荔枝角門市購買。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。