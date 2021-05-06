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【香港製造】「施手術」接合情感回憶　玩具醫生灣仔「應診」治療同路人

商管策略 12:28 2021/05/06

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公仔和玩具對你來說是甚麼？有人認為是兒時玩伴、朋友或家人。有玩具發燒友決心以妙手拯救舊玩具 — 「玩具醫生」李肇澤（Ambrose）逾 20 年來一直修補物主的感情回憶。

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李肇澤曾獲 3 間歐洲大型玩具廠獨家代理，其後於 1999 年開設 Toy Museum 玩具零售店兼營批發生意，當時有位客人請求幫忙修復玩具，繼而開展他的玩具復修之路。他

他指：「跟玩具廠家關係好，令我對玩具產品駕輕就熟，他們會供應古董零件，復修玩具最關鍵是零件補給，故我較其他同業幸運和方便。」

90 年代互聯網興起成轉捩點。李肇澤續指：「當時互聯網興起，又幸運地客人找我復修玩具，引起全球關注。」結束中環玩具舖後轉至灣仔太原街排檔，捲土重來。

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事實上，李肇澤因應社區需要兜售不同種類商品，故在他的排檔常出現中啤酒、唱片及漫畫等舊有收藏品。他又稱：「這裏 2000 年物品到現在 2021 年，好像『大雜燴』，似隱藏的時光隧道入口，可以重返 60 年代，十分好玩。」除玩具外，其實放置其他商品想引起大家共鳴，這些帶來收入外，認識朋友與對方溝通橋樑。

至於新舊店舖的商品定價，李肇澤又說：「兩間店舖風格不同，以前中環太子大廈商場開店，如衣著等設特定規格，標價相對進取，而現在灣仔排檔做街坊生意，租金低和較彈性營業時間，令我可以賣平些，小本經營下去。」

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李肇澤轉至灣仔太原街排檔，繼續「應診」。

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李肇澤又說：「太子大廈的客人會欣賞（玩具）產品和文化，不是指實質的物品，而是感情因素或與歐美產品有關，可能與排檔格格不入，但多與灣仔區客人溝通，從他們身上學習不少，是一個不錯橋樑。」復修方面，最初灣仔街坊不明解做甚麼，後來理解為街坊顧客服務效果也不錯。

「我自己喜歡挑戰困難，愈難修復物件就千方百計做好，修復一刻感到無限滿足感，我估計客人同樣興奮，對我來說是最好的回報」李肇澤說。

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撰文 : 鍾采餘

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