一個蜜瓜賣35萬！ 3個策略令日本將生果當「奢侈品」賣

日本水果一向以高質素見稱，價錢也各有不同。例如北海道夕張蜜瓜不時傳出以天價成交，在 2018 年更以 500 萬日圓 （約 港幣 35 萬元 ） 售出。將水果當成奢侈品售賣可能只有日本才做到，其中有 3 個策略成為日本銷售食品的獨有模式。

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首先，日本對農產品的保護程度十分高，如 日本和牛是世界公認的牛肉中的「貴族」，頂級的神戶和牛經常被炒到天價。有數據顯示，近幾年神戶牛肉的年出口量僅 400 多隻，只能滿足 10% 市場需求。 因為過於珍貴，日本政府在去年通過「家畜基因資源不當競爭防止法」，禁止將和牛基因帶到日本以外的國家，包括和牛的精子、受精卵等都受到法律保護，違者最高會被判處 10 年有期徒刑或罰款 1,000 萬日 圓 。

日本之所以禁止這些產品出口，除了先滿足本地高端消費市場，同時要將核心技術掌握在自己手中。

此外， 日本農民的質素屬於領先水平。他們普遍接受過高等教育，能夠使用各種現代化農業工具。為了加快種植技術及轉型升級，他們甚至自費到海外進行實地考察。日本農民甚至會將自己的種植經驗以網上文章、論文的形式公開發布，使其他同業取長補短，帶動行業整體向前發展。

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最後，日本農業願意投入高成本研發產品。例如，日本鹿兒島 與匈牙利羊毛豬、伊比利亞豬位列世界 3 大名豬。日本在 400 多年前引入該豬種，為了培育更優質品種，還引進世界各國的豬種進行雜交繁殖。經過過千次的試驗對比，最終選定英國伯克郡豬，期間歷經生長周期慢、瘟疫多、淘汰率高等失敗，才能繁殖出今天的品種。

據日本農林水產省的預算數據，2021 年度農林水產領域的預算達到 2 萬億日圓（約 港幣 1,419 億元 ）。 日本政府加支持上當地農民的特質，令日本農業發展成熟，從而令當地農產品可以採用「奢侈品」模式出售。

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