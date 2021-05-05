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一個蜜瓜賣35萬！ 3個策略令日本將生果當「奢侈品」賣

商管策略 08:21 2021/05/05

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日本水果一向以高質素見稱，價錢也各有不同。例如北海道夕張蜜瓜不時傳出以天價成交，在 2018 年更以 500 萬日圓（約港幣 35 萬元 售出。將水果當成奢侈品售賣可能只有日本才做到，其中有 3 個策略成為日本銷售食品的獨有模式。

超越日本・中國 香港入口台灣鳳梨3月增至1768噸見下頁

首先，日本對農產品的保護程度十分高，如日本和牛是世界公認的牛肉中的「貴族」，頂級的神戶和牛經常被炒到天價。有數據顯示，近幾年神戶牛肉的年出口量僅 400 多隻，只能滿足 10% 市場需求。因為過於珍貴，日本政府在去年通過「家畜基因資源不當競爭防止法」，禁止將和牛基因帶到日本以外的國家，包括和牛的精子、受精卵等都受到法律保護，違者最高會被判處 10 年有期徒刑或罰款 1,000 萬日

日本之所以禁止這些產品出口，除了先滿足本地高端消費市場，同時要將核心技術掌握在自己手中。

此外，日本農民的質素屬於領先水平。他們普遍接受過高等教育，能夠使用各種現代化農業工具。為了加快種植技術及轉型升級，他們甚至自費到海外進行實地考察。日本農民甚至會將自己的種植經驗以網上文章、論文的形式公開發布，使其他同業取長補短，帶動行業整體向前發展。

財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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超越靜岡縣 鹿兒島首奪日本茶葉產值冠軍見下頁

最後，日本農業願意投入高成本研發產品。例如，日本鹿兒島與匈牙利羊毛豬、伊比利亞豬位列世界 3 大名豬。日本在 400 多年前引入該豬種，為了培育更優質品種，還引進世界各國的豬種進行雜交繁殖。經過過千次的試驗對比，最終選定英國伯克郡豬，期間歷經生長周期慢、瘟疫多、淘汰率高等失敗，才能繁殖出今天的品種。

據日本農林水產省的預算數據，2021 年度農林水產領域的預算達到 2 萬億日圓（約港幣 1,419 億元）。日本政府加支持上當地農民的特質，令日本農業發展成熟，從而令當地農產品可以採用「奢侈品」模式出售。

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Photo：この街・マイタウン! - みずほ不動産販売、千疋屋総本店

撰文 : 廖淑瑩

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