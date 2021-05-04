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【外傭強制檢測】強制外傭檢測排隊人迫人　中介：外傭不覺歧視實行太急易出事

業界頭條 17:07 2021/05/04

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強制檢測令到外傭擠滿檢疫中心。

特區政府針對外傭實施較嚴厲新冠肺炎防疫措施，限定全港前所有外傭 5 月 9 日必須強制檢測，已接種兩劑疫苗可獲豁免。結果上周末起時各檢疫中心人山人海，有僱傭中心直言政府安排未如理想。

有朋僱傭中心創辦人李育珍說：「就我聽回來的消息，外傭在今次安排上未有特別覺得受到歧視，但她們普遍都不滿意政府安排得太急，又沒有專門配套，結果要花 1 一日假期去排隊，烈日當空水都沒有一支。外傭現在流傳新冠肺炎疫苖會影響生育能力，令到她們頗為擔心，亦覺得打疫苗是可免則免。」

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李育珍指出，僱主在強制檢測上都非常合作，都會很快地幫外傭辦理預約，但有不少僱主都會憂慮大批外傭在假日裏聚集，就算是為了檢測，但人群這麼多，「無病都變有病」。

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政府配套未如人意。

外傭強制檢測續約須打疫苗　僱傭中心：保障大家先有生意做見下頁

李育珍又說：「我不認為政府會用同一套標準去要求香港人檢測，這方面確是令人感到有歧視成份，其實突然間要求外傭檢測、打針是很不合理的，萬一外傭有隱疾，打針出事誰負責？如果想做得穩妥一點，做完身體檢測之後再打針，政府又沒有配套、指示，很不理想。」

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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