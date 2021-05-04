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【又一回憶消失】卡啦OK剛復業傳出壞消息　Neway旗下公司申請清盤

行內熱話 14:14 2021/05/04

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本地卡啦OK剛復業不久，就傳出壞消息！Neway 卡拉OK集團旗下 Neway Music Limited，早前遭債權人香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司，入稟高院提出清盤呈請。至於 Neway 卡拉OK 在本月初推出停薪留職計劃，約 500 名員工受影響。

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被呈請清盤的 Neway Music Limited 為 Neway 卡拉OK集團公司，債權人為 Hong Kong Karaoke Licensing Alliance Limited（香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司）。據司法機構網頁顯示，清盤聆訊已排期於 7 月 28 日進行。

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本地多間傳媒早前引述，Neway 卡拉OK員工在今月 7 日的發薪仍未收到薪金，他們向公司人事部查詢後回覆指「老闆不出糧」。至於 Neway 發言人表示，本月起所有員工停薪留職，將不會發薪，有近 500 名員工受影響。Neway 卡拉OK在 1993 年由薛濟傑創立，現時有 14 間分店，與另一公司 Red MR 為香港主要卡拉OK 集團。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Neway Entertainment Limited、Free Guider

撰文 : 廖淑瑩

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